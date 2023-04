6 atitudes que quem não quer ser visto como um alguém tóxico deve ter

As pessoas tóxicas estão por toda parte e possuem atitudes péssimas, realmente muito doentias e problemáticas.

Trata-se daquela gente muito baixa, que age apenas pensando em benefício próprio, atropelando todos à sua volta.

Logo, ninguém quer se parecer assim, não é mesmo?

6 atitudes que quem não quer ser visto como alguém tóxico deve ter:

1. Disposição para ajudar os outros

As pessoas genuinamente boas, que não são tóxicas, possuem muita disposição para ajudar o próximo.

Isso quer dizer, que elas não poupam energia para acolher o outro e atuar em qualquer favor.

2. Amar o próximo

Outra coisa que não combina com aqueles tóxicos é o amor.

Afinal, trata-se de pessoas maldosas, que não sabem como demonstrar o amor, amar e ser amadas.

Logo, aqueles que são bons, conseguem amar o próximo e sempre se colocar no lugar do outro.

3. Possuir empatia

Dialogando com o tópico anterior, ser uma pessoa boa certamente é ser alguém empático! E o que queremos dizer com isso?

Bom, quando nos referimos à empatia, queremos dizer que essa pessoa consegue ter a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, sentir a dor e as circunstâncias.

4. Ser sincero

Um traço marcante de alguém querido é a sinceridade, mas não de forma grosseira ou ofensiva! Aqui teremos alguém que sabe a hora certa de falar e o que deve ser dito.

5. Praticar a fidelidade e lealdade

Obviamente, uma pessoa que não é tóxica é alguém que dá para se confiar, porque a lealdade aqui transborda.

Inclusive, mesmo no caso de não se ter muita intimidade, é uma pessoa responsável que não brinca com os sentimentos de ninguém.

6. Ser humilde

Por fim, mais um traço marcante de uma pessoa assim: humildade!

Ter uma pessoa dessas por perto é saber que ela nunca se sentirá superior aos outros, nunca vai olhar para ninguém sobre o ombro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!