Empresária não resiste e morre após sofrer grave acidente na BR-060

Uma empresária de 41 anos morreu no início da tarde desta sexta-feira (28), após sofrer grave um acidente na BR-060, na zona rural de Rio Verde, no Sudoeste do estado.

O Portal 6 apurou que o carro da vítima capotou com duas pessoas dentro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado no local e realizou o resgate.

Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal Universitário, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve na BR-060, na altura de onde ocorreu o acidente, e ficou responsável pelo veículo e os objetos das vítimas.

Não foi informado o quadro de saúde do outro ocupante do automóvel.