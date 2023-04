Gringo viraliza traduzindo as gírias goianas para o inglês; veja

Certamente quem é goiano raiz já usou algumas expressões que só encontramos no estado e que são estranhas para pessoas de outros lugares.

Com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, o influenciador estadunidense e professor de inglês Daniel Spencer, viralizou ao traduzir as gírias goianas para o idioma da terra natal e o resultado foi surpreendente.

As expressões escolhidas por ele foram “tem base não”, que virou “no way”, “rensga”, traduzida para “my gosh” e “quando é fé”, representada por “all the sudden”.

Outras selecionadas por Spencer são “não dou conta não”, que tornou-se “I just can’t”, “capaz que vou”, mudou para “I’m probably not going”, “corguim”, transformou para “creek” e “do pé rachado”, alterou-se para “through and through”.

Com mais de 600 mil visualizações, o vídeo chamou a atenção dos goianos que se divertiram com as traduções feitas pelo influencer, enquanto outros sugeriram novas expressões.

Veja!