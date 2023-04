Lotofácil sai para Goiás e sortudo leva quase R$ 188 mil; saiba de onde

O feriado prolongado do Dia do Trabalhador vai ter um sabor especial para um sortudo de Goiás que acertou todas as 15 dezenas registradas no concurso da Lotofácil da quinta-feira (27).

A aposta é de Goiânia e foi realizada na Loterias Alphaville. Ao todo, outras cinco apostas também levaram o prêmio. Cada um vai ficar com R$187.345,54.

As demais são de Brasília (DF), Água Doce do Norte (ES), Aquidauana (MS), São Domingos do Capim (PA) e Marília (SP).

Os números sorteados foram 01 – 02 – 03 – 05 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16- 18 – 20 22 – 23 – 24.

O próximo sorteio está marcado para esta sexta-feira (28) e a previsão do prêmio é de R$ 1,5 milhão.