Homem é preso sob suspeita de roubar mulheres e ameaçar divulgar vídeos íntimos nas redes sociais

Um homem foi preso pela Polícia Civil (PC) de Goiânia, suspeito de ter furtado mulheres em Goiás e Minas Gerais (MG), além de ter ameaçado divulgar vídeos íntimos das vítimas nas redes sociais.

A prisão foi realizada nesta quinta-feira (27), após a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ter entrado com uma representação na Justiça pedindo a prisão preventiva do investigado.

Conforme as apurações do caso, o homem se relacionava com diversas mulheres e escolhia vítimas geralmente na faixa etária acima de 50 anos.

A medida em que ganhava a confiança das parceiras, o suspeito começava a se apropriar de bens e se apossar de objetos de valor delas.

Entretanto, quando as mulheres tentavam por fim na relação, o investigado ameaçava publicar imagens íntimas delas como forma de silenciá-las e manter os abusos.

No momento da prisão, o homem estava inclusive com a posse de um veículo de uma das vítimas.