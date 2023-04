Idosa é estuprada e assassinada por inquilino que alugou quitinete há 15 dias

Uma idosa, de 90 anos, foi abusada sexualmente e morta, no Setor Oeste, no município de Mineiros, na tarde deste sábado (29). O principal suspeito é um inquilino, de 49 anos.

O filho da vítima, de 53 anos, teria percebido a ausência da mãe em casa desde a hora do almoço, momento em que também ouviu barulhos altos vindo de uma das quitinetes construídas no local. A idosa era proprietária de diversas unidades no fundo do lote.

Então, o homem foi até a casa e chamou pelo inquilino, que havia se mudado há duas semanas. Ele teria aberto a porta minimamente e afirmou estar tudo bem.

Por causa do histórico de abuso de drogas do homem, além dele andar armado, o filho decidiu não retornar à residência, momento em que a Polícia Militar foi acionada. Além disso, o inquilino já havia antecedentes criminais por roubo.

Quando a equipe chegou ao local, foi necessário arrombar a porta. Havia um colchão com marcas de sangue e a idosa foi localizada dentro do banheiro, sem as roupas e com sinais de violência sexual.

A principal suspeita é que a senhora tenha ido até lá justamente para pedir que o homem fosse embora, já que ele apresentava comportamentos estranhos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao local e confirmou o óbito da vítima.

Assim, se instaurou a busca pelo autor, mas logo os militares souberam que o suspeito se envolveu em um confronto com outros policiais e teria falecido.