Polícia Civil apreende cigarros contrabandeados e arma de fogo em distribuidora de bebidas

A Polícia Civil (PC) de Valparaíso de Goiás, município no Entorno do Distrito Federal (DF), realizou a apreensão de cigarros importados e eletrônicos, além de uma arma de fogo com várias munições, em uma distribuidora da cidade.

O caso se deu nesta sexta-feira (28), durante uma operação em estabelecimentos locais para verificar suspeitas de tráfico de mercadorias.

O responsável pela distribuidora de bebidas em questão não estava presente no momento das buscas dos investigadores, o que impossibilitou a prisão em flagrante.

As apurações foram realizadas na presença do cunhado do proprietário, que foi à delegacia prestar declarações e negou participar da venda dos cigarros contrabandeados ou ter a posse da pistola encontrada no local.

Em um momento posterior, o comerciante enviou advogados para representá-lo perante aos agentes policiais. Cabe agora à PC dar prosseguimento às investigações do caso.