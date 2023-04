Terceiro maior parque hoteleiro do país, Caldas Novas tem projeto ambicioso para crescimento

Seguindo a tendência de grandes cidades de Goiás, empresários de Caldas Novas querem a construção de um Centro de Convenções na cidade.

“Temos um parque gastronômico que cresce a cada ano, vivemos em função do turismo. Está na hora de um centro de eventos”, justificou a presidente da Associação Regional das Águas Quentes (Aqua), Rosângela Marçal, ao site Empreender em Goiás.

Um dos motivos que levaria a criação do local são os quase 100 mil leitos disponíveis em Caldas, sendo o terceiro maior parque hoteleiro do país, perdendo apenas para São Paulo e Rio de Janeiro.

De acordo com Rosângela, uma das estratégias para aumentar o número de turistas que visitam a cidade é a divulgação nas redes sociais, principalmente do Ministério do Turismo.

“Precisamos estar presentes nessas mídias eletrônicas com uma linguagem que os mais jovens entendam”, explicou.

De acordo com pesquisas recentes, a cidade recebe principalmente turistas de 35 a 44 anos. “Ainda temos muitos turistas da melhor idade, mas eles não são mais predominantes e precisamos melhorar nossa divulgação para esse público”.