Ex-namorado é condenado pela morte de adolescente goiana desaparecida há 11 anos

Os suspeitos pelo crime de matar e esconder o corpo da adolescente Priscila Brenda Martins, de 14 anos, há 11 anos no Setor Pires Belos, em Catalão, foram julgados na sexta-feira (28).

Paulo Vítor Azevedo, ex-namorado, de 30 anos, foi condenado por júri popular a 18 anos de prisão, em regime fechado. Já o amigo dele, Claudomiro Marinho Júnior, hoje com 31 anos, que havia sido acusado de participar do crime, foi inocentado.

Priscila foi vista pela última vez no dia 11 de dezembro de 2012 entrando no veículo do ex-namorado, que estava acompanhado do amigo. A polícia tentou fazer uma reconstituição dos eventos que ocorreram no dia, mas não teve sucesso.

Um mandato de prisão temporária de Paulo Vítor foi expedido em 2013, mas ele não foi preso por estar foragido. Então, os dois suspeitos foram presos por homicídio e ocultação de cadáver em 2014 após apresentação espontânea, mas foram soltos em seguida por faltar provas suficientes.

Em 2018, a mãe da adolescente, Luciene Pereira da Silva Martins, declarou que não descansaria até que a justiça fosse feita e os responsáveis pela morte da filha fossem presos.