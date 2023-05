Goiás é destaque na aviação brasileira e grandes cidades ofertam cursos para formar pilotos

Localizado no coração do Brasil, Goiás é destaque na área de aviação. Com 1.620 aeronaves, o estado possui a quinta maior frota do país, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Além disso, é o terceiro polo em manutenção de aeronaves, contabilizando em 53, segundo a Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag), em relatório de 2022.

Em 2024, Aparecida de Goiânia ainda deve receber o “Antares Polo Aeronáutico”, que oferecerá serviços como agro aviação, táxi-aéreo, aviação regional, transporte de carga aérea, dentre outros.

Como o mercado de aviação já é consolidado em Goiás e ainda apresenta perspectivas de crescimento, há também alta na procura por formação de pilotos.

Para se tornar um profissional de aviação, além de ter acima de 18 anos e Ensino Médio completo, é necessário fazer o curso de piloto privado. Este primeiro passo conta com a aquisição do certificado médico aeronáutico (CMA), que comprova a aptidão física e mental para voar.

Em seguida, o interessado deve realizar a etapa teórica de piloto privado, que possui duração média de três meses, sendo de 270h, com custo aproximado de R$ 2 mil.

Após a aprovação, o futuro piloto realiza o curso prático, que consiste em 46h de voo de instrução, no valor de R$ 30 mil.

A licença de piloto comercial requer ainda outras aulas teóricas, de R$ 2 mil, e práticas, de R$ 80 mil. Tais cursos são oferecidos em diferentes municípios, como Goiânia, Anápolis e Indiara.