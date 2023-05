Mulher conta como descobriu que estava sendo traída dentro da própria casa e viraliza

Uma mulher viralizou na internet recentemente ao decidir expor como foi descobrir a traição imperdoável do antigo esposo e internautas ficaram impressionados com a situação.

Cami Valles, como se identifica nas redes sociais, tem 29 anos e vive na Argentina. Ela contou no perfil do TikTok que morava em um apartamento com o homem e, na residência, eles possuíam uma suíte.

Em um dia comum, a mulher explicou que foi tomar um banho, enquanto o companheiro estava fora de casa, porém acabou percebendo algo muito estranho no quarto.

“Decidi tomar um banho, como num dia qualquer. Deixei a porta aberta e eu gosto de tomar banho com água muito quente. O banho provocou um vapor, que saiu do banheiro e invadiu o quarto. Então, todas as janelas do quarto se encheram de vapor também”, disse.

“Depois de finalizar meu momento, abri a cortina para limpar o vapor e, no meio da janela, havia um desenho com o nome de uma mulher e o nome do meu ex, além de um coração”, revelou.

Aquele cenário já deixou tudo muito bem explicado para a vítima das traições, que alegou ainda “nem querer imaginar o porquê dos amantes terem escrito aquilo no quarto”.

Os internautas ficaram chocados com o caso e com a coincidência, por ela perceber através do vapor. “Eles foram cruéis contigo! Espero que tenha superado isso bem”, disse uma mulher.