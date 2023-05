Nestes próximos dias acontecerão uma virada de chave na vida de alguns signos que vão ter em maio o melhor mês de todo o ano de 2023.

As casas que listaremos estão sofrendo intensamente com as ações do Mercúrio Retrógrado e algumas relações acabaram se desmoronando com as confusões internas dos signos. Porém, desta vez, tudo melhorará.

Esses nativos estão definitivamente perdidos nesta transição de 21 de abril à 15 de maio. Mas, se serve de consolo, depois do dia 10 de maio, as coisas clarearão e será possível viver momentos excelentes.

Confira agora quais as casas que devem se preparar para ter uma reviravolta positiva na vida financeira, afetiva e pessoal. Veja!

Os signos que vão ter em maio o melhor mês de 2023:

1. Touro

Os taurinos poderão sentir uma diferença absurda nos próximos dias. A confusão, o medo e a vontade de voltar ao passado pode estar contribuindo para diversos surtos.

Mas respirem fundo! É tempo de expansão, de crescimento pessoal, de afastar de quem te quer mal e perceber todas as máscaras caindo drasticamente.

Dinheiro e viagens surpresas também podem aparecer e isso não deve os subestimar. Confie no processo e viva tudo o que a vida lhe entregar.

2. Gêmeos

Os geminianos começarão algo novo e isso servirá como um energético para seguir os caminhos. Além disso, os nativos entrarão em um terreno novo e inexplorado até então.

Explorar novos conhecimentos, outros empreendimentos e conhecer novas pessoas ou lugares é tudo o que os geminianos mais anseiam e precisam agora.

É bom utilizar toda a coragem que possuem para esse novo cenário. Mas uma dica é: falem menos! Confiem menos nas pessoas ao seu redor.

3. Aquário

Por fim, os aquarianos também poderão vivenciar um momento maravilhoso, desta vez. Entre os dias 1° e 10, vocês poderão receber muito dinheiro e a sorte estará em alta.

Mas existe um adendo. A partir do dia 10 de maio, Plutão inicia a retrogradação na casa de aquário, onde fará uma longa jornada até outubro, trazendo transformações intensas e profundas.

Ou seja, pode ser tempos confusos, mas de extremamente aprendizados e conhecimentos. Aproveite cada momento e seja muito feliz.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!