Policial suspeito de balear duas pessoas em bar de Goiânia é identificado e tem prisão mantida pela Justiça

Foi identificado como Caio César de Souza Dias, de 35 anos, o sargento da Polícia Militar (PM) autor dos disparos em um bar do Setor Marista na madrugada deste domingo (30), em Goiânia. Ele foi preso em flagrante e na audiência de custódia, realizada na mesma data, a juíza Stefane Fiúza Cançado Machado determinou que se mantenha a prisão.

O caso ocorreu após uma briga dentro do estabelecimento Velho Texas, por volta de 01h, quando o policial atirou contra um homem de 42 anos e um adolescente, de 16.

As vítimas foram levadas ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) e tiveram alta já no começo da manhã do mesmo dia.

Caio não soube informar a motivação do conflito, contudo, alega ter agido em legítima defesa, pois teria sido antes agredido pelos outros envolvidos na discussão. A arma usada, de modelo Beretta, foi entregue pelo segurança do estabelecimento às autoridades.

O sargento foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por um exame de corpo delito que comprovou que também foi ferido durante a briga, e em seguida foi levado para a Central de Flagrantes.

Ao G1, o Velho Texas afirmou não ter registrado nenhuma confusão dentro ou fora da casa enquanto ela estava funcionando, além de destacar que também não responde pela área de anexo do prédio, em frente ao estabelecimento.

Por outro lado, a PM informou que o policial se encontrava de folga no momento da confusão e destacou já ter iniciado os procedimentos para a análise do caso. A corporação ainda afirma que está à disposição da Justiça e não compactua com desvio de conduta.