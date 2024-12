Homem é agredido após conversar com mulher casada em balada de Goiânia

Vítima ainda teve celular quebrado durante confusão na casa noturna

Augusto Araújo - 02 de dezembro de 2024

Imagem ilustrativa de rua no Setor Marista, em Goiânia. (Foto: Captura/Google Maps)

Um homem, de 31 anos, acionou a Polícia Militar (PM) após ser agredido em uma boate em Goiânia, localizada no Setor Marista, em decorrência de ter conversado com uma mulher casada.

O caso aconteceu no final da noite deste domingo (1º). A vítima, que se declara gay, afirmou que estava brevemente conversando com a esposa do suspeito no estabelecimento.

Contudo, aparentando estar enciumado com o bate-papo, o suposto agressor teria jogado um copo de gelo no rosto do homem, antes de dar um tapão no rosto dele.

Por fim, ele ainda teria quebrado o celular da vítima na ação, antes de ir embora da balada.

Após o ocorrido, o homem agredido chamou os militares para atender a ocorrência. Contudo, por não possuir dados pessoais do suspeito, não soube identificá-lo para os policiais.

Por fim, a equipe orientou a vítima a registrar o caso em uma delegacia, para que pudesse ser investigado pela Polícia Civil (PC).