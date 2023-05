Neste mês de maio, muitas situações prometem mudar para várias pessoas e, com isso, há alguns signos que precisarão encerrar um ciclo importante para melhorarem de vida.

Pode ser um pouco difícil, no início, se desprender de uma história tão complexa e cheia de vivências. Mas não se intimide. O problema logo deixará de te machucar e será um verdadeiro alívio.

É estranho pensar que alguém que já te fez tão bem precise sair imediatamente dos seus caminhos para que você volte a progredir. No entanto, é exatamente isso o que está acontecendo neste cenário. Confie no processo!

Veja agora quais as casas astrológicas que deverão se atentar a isso e seguir novos caminhos em breve. Confira!

3 signos que precisarão encerrar um ciclo importante em maio:

1. Touro

Os taurinos tem uma dificuldade inexplicável em fechar ciclos e histórias, por mais tóxicas e acabadas que elas sejam ou estejam. Mas desta vez não haverá outras possibilidades.

Para sair desse looping de decepções, tristeza e dificuldades, será fundamental abandonar uma pessoa próxima, que atualmente já não te faz mais tão bem.

Esteja preparado para enfrentar essa situação. Será um processo de muito aprendizado e engrandecimento.

2. Gêmeos

Os geminianos também poderão sentir muito com as ações do Mercúrio Retrógrado, o período de inferno astral (Sol em touro) e Vênus na casa de gêmeos.

O importante é saber dizer “adeus” a quem não te faz mais tão bem. Nem sempre quem está por perto quer o seu bem.

Viva o processo e perceba a situação melhorando drasticamente após essa pessoa ruim e tóxica sair de sua vida. Encare tudo como livramentos.

3. Libra

Por fim, o signo que mais detesta encerrar ciclos também precisará tomar um chá de realidade e tirar uma pessoa da sua história de vez. Não é mais tão saudável para vocês manter esse vínculo.

Isso porque os dois podem já terem se machucado demais. É hora de dar um basta e olhar para frente. Pare de querer controlar o ambiente!

