Alerta importante da Saneago para quem é morador de condomínio

Recentemente foram aprovadas pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) as novas Diretrizes para Ligação de Água da Saneago.

As mudanças entram em vigor a partir do dia 05 de junho de 2023. Dentre elas uma alteração importante para quem é morador de condomínio e que fez a empresa emitir um alerta importante.

A partir de agora, a companhia passará a fornecer e instalar, sem custos, os hidrômetros destinados a medir o consumo de água das unidades individuais nos condomínios que estabelecerem contrato para prestação de serviços de gestão comercial da medição individualizada.

Anteriormente, a responsabilidade da aquisição e instalação do medidor era do empreendedor. A partir de agora, basta que o responsável pelo condomínio solicite a medição individualizada e faça as adequações internas no local.

Para esclarecimentos, os clientes podem entrar em contato com a Saneago, pelo Atendimento a Grandes Clientes no telefone 0800 645 0116 ou comparecer nas unidades de atendimento presencial, mediante agendamento.