Casamento quase é destruído após mulher descobrir o que marido fazia enquanto usava celular

Na tentativa de realizar uma surpresa de aniversário para o marido, uma mulher quase teve o casamento destruído após descobrir o que marido fazia enquanto usava celular.

Após achar o que não queria no aparelho, ela recorreu ao fórum Mumsnet para contar a história que a deixou chateada. A história foi repercutida pelo The Mirror.

“Estou planejando uma festa surpresa para o meu marido e precisava do telefone de algumas pessoas e alguns amigos dele que não conheço”, começou.

Ela seguiu o relato contando que entrou em um grupo de WhatsApp onde estavam alguns amigos.

“Ele tem um grupo no WhatsApp com seus amigos mais próximos, então procurei em seu celular para printar os números e entrar em contato com eles”, prosseguiu.

Foi então que ela descobriu que ela era o assunto na conversa com os outros membros do grupo.

“Quando cliquei no grupo dei de cara com uma série de mensagens dele falando mal de mim. Basicamente ele perguntava se a esposa de algum dos amigos fica falando com eles enquanto eles tentam assistir TV ou se ficavam conversando em voz alta perto deles enquanto eles tentavam assistir algum programa”, disse.

Magoada com o que leu, a mulher pediu a opinião de internautas para saber se estava certa ou errada.

“Estou errada em ficar chateada com isso? Devo falar algo para ele? Se eu falar ele vai saber que eu olhei seu celular, mesmo que por uma boa causa. Eu deveria esquecer isso?”, questionou.

A situação dividiu os integrantes do fórum. Enquanto alguns disseram que ela estava certa, outros discordaram da atitude.

“Acho que você pode estar exagerando. Costumo reclamar com minha mãe e amigas sobre o meu marido. Não é algo para ele ver, mas é apenas um desabafo. Não é um reflexo de como me sinto em relação ao nosso casamento”, comentou um.

“Eu não gostaria disso e não guardaria isso dentro de mim. Acho que você deve conversar com ele e cancelar a festa! Na verdade, ignore completamente o aniversário dele”, disse outro.