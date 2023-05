Para quem acredita em coisas divinas e no poder do mundo espiritual, saiba que todo ser humano possui um anjo da guarda, independente da sua crença e religião.

A função deste ser místico é levar nossas orações a Deus, nos guiar pelo bom caminho e nos proteger de energias ruins e toda maldade.

O que acontece é que, às vezes, nos encontramos em uma maré de azar tão grande que achamos que nosso protetor nos abandonou.

No entanto, ele está sempre por perto e até te dá sinais disso!

6 sinais de que o seu anjo da guarda está perto de você:

1. Arrepios no corpo

Aqueles arrepios na nuca, sensações estranhas de toque na cabeça, ombros ou aquela brisa aleatória é um sinal de que seu anjo da guarda está sintonizando a energia dele com a sua.

Acredite: sentir isso é uma resposta indicativa de que você está no caminho certo.

2. Sonhos que parece trazer uma mensagem

Sonhar com coisas relacionadas a sua realidade, inseguranças e medos, que parecem muito com o mundo real pode ser mais uma forma do seu anjo da guarda te avisar que está por perto.

Normalmente, esses devaneios são premonições e verdadeiras mensagens sobre sua vida.

3. Cheiro de rosas em lugares inusitados

Acredite se quiser, mas no mundo espiritual quando sentimos um cheiro de rosa muito específico sem qualquer explicação, não é nada por acaso.

Esse é um sinal de que seu anjo da guarda está por perto, cuidando da sua felicidade e bem-estar. Fique feliz por isso!

4. Horas iguais

Segundo a numerologia, os anjos da guarda usam os relógios para se comunicar com as pessoas.

Isso quer dizer que quando estamos vendo constantemente números iguais ao olhar as horas, é um indício de que tem um ser místico por perto.

5. Mudanças de temperatura repentinamente

Do nada onde você está ficou mais quente ou frio?

Não se assuste! A meteorologia não explica isso, mas no mundo espiritual este pode ser um sinal de que seu anjo da guarda está perto.

6. Boas ideias vindo do nada

Por fim, aqueles insights que aparecem de repente ou luz no final do túnel em qualquer problema da sua vida é mais um indício de que tem um anjo da guarda por perto.

Aliás, um anjo intercedendo por ti e fazendo jus ao seu papel: te levando para o bom caminho.

