Clínica Popular da Saúde completa 6 anos sendo pioneira em diversos atendimentos a baixo custo

A terça-feira (02) foi marcada por uma data muito especial: o aniversário de 06 anos da Clínica Popular da Saúde, que foi criada em Anápolis e segue ofertando o melhor e mais humanizado atendimento à população.

Em todos esses anos de atuação na cidade, a clínica conquistou duas unidades e já possui capacidade para oferecer mais de 3 mil exames para os pacientes, incluindo os de imagem e laboratoriais.

Um grande destaque também é o tamanho da equipe, que possui mais de 70 profissionais de saúde, como médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos. Tudo isso para garantir um atendimento mais completo, em todas as especialidades disponibilizadas.

Além de prezar pelo bem-estar do paciente, a Clínica Popular da Saúde de Anápolis também foi pioneira no diagnóstico básico cardiológico, além de ter sempre os preços acessíveis e a possibilidade de parcelamento no cartão de crédito em até 10 vezes.

“Hoje na área cardiológica, além das consultas, ofertamos uma série de exames específicos, como MAPA, Holter, Eletrocardiograma, Ecocardiograma e o teste ergométrico”, explicou Fábio Bastos, empresário e proprietário da Clínica.

A clínica também foi pioneira, se tratando de unidades populares, a oferecer o exame de endoscopia, além de ainda ser a única a ofertar ultrassonografias em todos os períodos e dias de funcionamento.

“Nossa equipe é uma verdadeira família e todos trabalham com o mesmo objetivo: oferecer uma experiência de qualidade e humanizada para que mais pessoas tenham acesso à saúde”, afirmou Fábio.

As duas unidades da Clínica Popular da Saúde também foram pensadas, ao longo de todo esse tempo, para serem um local de acolhimento e conforto, tanto para realização de consultas quanto exames.

Para saber mais sobre as comemorações do aniversário de 06 anos da clínica, basta acessar o Instagram @clinicapopulardasaude.