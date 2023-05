Moradora de Anápolis que ajuda outras mulheres a descobrir se estão sendo traídas viraliza em todo o Brasil

Uma jovem, de 24 anos, decidiu inovar na internet e ajudar várias mulheres a desmascarar os parceiros traidores e a técnica dos “testes de fidelidade” tem viralizado cada vez mais.

Lídia Luiza Bertoncello mora, atualmente, em Anápolis (GO) e contou ao Portal 6 que a ideia de investigar os possíveis traidores veio em 2020, quando esteve em um relacionamento tóxico e pediu a ajuda de uma amiga para finalizar o ciclo.

Segundo a moça, o ex não deixava conversas armazenadas no celular e, para desvendar as traições, contatou a colega, que começou a trocar mensagens com o suspeito. Como o esperado, ele correspondeu aos flertes e quis marcar um encontro com a amiga da vítima.

Depois disso, a jovem finalizou o relacionamento frustrante e começou a fazer o mesmo trabalho para ajudar outras mulheres. Ao divulgar o primeiro vídeo, Lídia viralizou no TikTok, chegando a mais de 300 mil visualizações, em 2020.

“Eram muitas mensagens. Teve um dia que fiz 70 testes de fidelidade. Ficava exausta”, relembrou Lídia, que só começou a monetizar o serviço depois.

Atualmente, depois de muito trabalho, ela confessou já ter recebido mais de R$ 500 mil com as mensagens.

Teste de fidelidade: como funciona?

A digital influencer explicou que a serviço consiste em mandar uma mensagem para o rapaz, a pedido da companheira, e simular alguns flertes para saber se ele cairá em tentação e retribuirá o interesse pela moça bonita.

“Com o crescimento do conteúdo, hoje eu abri uma empresa e tenho 18 meninas comigo. Elas fazem todo o trabalho de falar com os homens, de acordo com as nossas clientes”, confirmou.

Lídia explica que, no começo, se sentiu mal com as revelações, por sentir muita empatia pelas traídas. No entanto, atualmente, consegue diferenciar o profissional do lado pessoal.

Durante a entrevista, a jovem revelou ainda já ter vivenciado casos horríveis e marcantes durante essa trajetória de três anos.

“Teve uma vez que a moça nos procurou suspeitando que a amante do parceiro seria a própria mãe. A gente criou toda uma estratégia para se passar pela mãe e realmente foi confirmado que os dois tinham um caso”, destacou a jovem.