Reaberto concurso público da Polícia Técnico Científica em Goiás com salário de mais de R$ 12 mil

Após paralisação imposta pela Justiça na primeira semana de abril, a inscrição do concurso para Polícia Científica de Goiás foi retomada. São 141 vagas para os cargos de auxiliar de autópsia e perito criminal.

A decisão do juiz federal substituto da 1ª Região, Hugo Otávio Tavares Vilela, acatou o pedido do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, que questionou a obrigatoriedade do diploma de bacharelado para os candidatos formados em Biologia.

Desse modo, agora, o concurso contempla aqueles que possuem licenciatura, sendo que o edital retomado é válido somente para licenciados em Biologia, que concorrerão ao cargo de perito.

Das 141 vagas, 52 são para Perito Criminal de 3ª Classe. O salário inicial, por sua vez, é de R$ 12.247,85 para a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Já a validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

O novo cronograma estabelece que as inscrições serão possíveis de 02 a 31 de maio, enquanto a isenção deve ser solicitada entre 02 e 05 do mesmo mês. A data limite para pagar a taxa de inscrição de R$ 130 é 1º de junho e a aplicação de provas objetivas e discursivas será feita no dia 18, também de junho.

Para se inscrever, basta acessar o site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e preencher o formulário. Então, o boleto de pagamento da taxa será emitido.