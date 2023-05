Região da 44 terá bazar especial para o Dia das Mães com peças a partir de R$ 10

Para ajudar os filhos que buscam por um presente especial para o Dia das Mães, o Grupo Mega Moda, formado pelo Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, vai realizar um bazar com peças a partir de R$ 10 na Região da 44, em Goiânia.

Denominado como “Bazar das Mães”, o evento será realizado de quinta-feira (04) até sábado (06), acontecendo de forma simultânea no piso G3, em frente ao Clube de Costura, no Mega Moda Shopping e na Praça de Eventos do Mega Moda Park.

Neste ano, a data comemorativa será celebrada no dia 14 de maio e com a iniciativa, os filhos terão a oportunidade de adiantar a compra do presente.

Diversas marcas abraçaram a ação e poderão ser assim opções presenteáveis durante a festividade, como é o caso da Bella Fashion, Cor do Sol, Diva Fashion, Fina Moça, Gabryella.com, GM Jóias, Gout Bella Fitness, Henriq`s, Maliny Pratas, Off Set Urbano, Maria Rôse, Mirella Closet, Nathalie Ferrier, Oso Teens, Vestes de Ouro e Adoro Plus.

Além disso, também vão estar participando a Ana Missy Store, Anna Sandes,Closet da Malu, Deby, Desejo de Plus, Gabriel Sapatilhas, Leiko, Lila Borges, Lola Closet, Luiza Moraes Body, Studio Make, Supper Bunitta e a Donna Pimenta Bolsas, todas localizadas no Mega Moda Shopping.