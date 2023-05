Bolsa Família: saiba quem poderá receber mais de R$ 1.400 de pagamento no mês que vem

Apesar do depósito do Bolsa Família referente ao mês de maio ser reduzido decorrente do não pagamento do Auxílio Gás, o mês de junho promete um valor generoso de R$ 1400, maior que o habitual, para os beneficiários do programa.

O programa foi criado em outubro de 2003 e consiste em um benefício de transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza.

Nos últimos dias, os sistemas do Bolsa Família têm passado por um processo de manutenção, mas que, de acordo com o Governo Federal, não irá impactar nos pagamentos do mês de maio. A medida, segundo o órgão federal, serve para preparar o programa para novos valores. A medida serve para preparar o programa para os novos valores que serão pagos em junho.

Durante o mês de junho, os solicitantes do benefício receberão um valor de até R$ 112 nas contas, o que é correspondente ao valor completo de um botijão de 13kg. Vale lembrar que as quantias variam entre R$ 112 e R$ 110.

Além do Vale Gás, o Benefício Primeira Infância também oferecerá até R$ 600 adicionais no programa, incluindo uma parcela de R$ 150 para crianças com idade de até seis anos. As famílias que tiverem quatro filhos podem obter o valor máximo de R$ 600.

O Governo Federal também pagará o Benefício Variável Familiar e o Benefício de Renda de Cidadania, com valores entre R$ 20 e R$ 50 para os solicitantes com famílias numerosas e que tenham jovens com idade entre sete e dezoito anos incompletos, além de gestantes.

Já o segundo benefício dará uma parcela no valor de R$ 142 para cada pessoa da família inscrita no Bolsa Família. No total, o valor poderá chegar até R$ 1.420.7

A consulta para saber o valor que será pago pode ser feita pelo beneficiário por meio do aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico) ou do aplicativo do próprio programa.

