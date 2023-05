Por que 4 de maio é o dia de ‘Star Wars’, que celebra a franquia de George Lucas

O dia 4 de maio é marcado pelas comemorações do “Star Wars Day”, data que celebra a franquia lançada em 1977 por George Lucas.

A data foi abraçada pela Lucasfilm, estúdio responsável pela série de filmes, e a Disney, com direito a ações em todos os canais e produtos do conglomerado. Mas a ideia do dia nasceu dos fãs.

Na língua inglesa, o dia também é conhecido como “May the Fourth”, um trocadilho entre o 4 de maio e a frase “que a força esteja com você” -“may the force be with you”-, usada extensivamente nas três trilogias.

A expressão “may the fourth” foi usada em algumas ocasiões desde o lançamento do primeiro filme, em 1977, mas acabou virando sinônimo de uma data comemorativa em 2011. No 4 de maio daquele ano, o Toronto Underground Cinema, uma sala de cinema da cidade de Toronto, no Canadá, organizou um “Star Wars Day”. Na ocasião, foram exibidos todos os filmes das duas trilogias exibidas até então.

Desde então, o dia começou a ser celebrado por diversos grupos de fãs ao redor do mundo. Dois anos depois, em 2013, a Disney comemorou pela primeira vez a data, poucos meses depois de anunciar a aquisição da Lucasfilm e uma nova leva de filmes da franquia.

Os fãs de “Star Wars” também comemoram a franquia em outras datas. No dia 5 e 6 de maio, por exemplo, há quem celebre o “Revenge of the Fifth” e o “Revenge of the Sixth”, que é dedicado a celebrar os vilões da saga. Os nomes de novo são um trocadilho com os filmes, agora o terceiro episódio –“A Vingança dos Sith” ou, em inglês, “Revenge of the Sith”.

Já o dia 25 de maio é considerado pela cidade de Los Angeles a data oficial do “Star Wars Day”. A decisão, tornada oficial em 2007, é feita com base na data oficial da estreia do primeiro “Star Wars”, “Uma Nova Esperança”, de 1977.