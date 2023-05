UniEVANGÉLICA oferece cursos de Pós-Graduação em diversas áreas para aprimoramento profissional

Com mais de 70 anos de história, a UniEVANGÉLICA busca constantemente a melhoria do ensino e a expansão universitária, sendo a única nota 5 no MEC em Anápolis e uma das melhores Universidades em Goiás.

Atualmente, a instituição oferece diversos cursos de pós-graduação com excelência educacional que inclui a aplicação de conhecimentos teóricos e a aprendizagem na prática!

Isso se dá pela disponibilidade de laboratórios, corpo docente qualificado e incentivo à pesquisa científica. Conheça os cursos disponíveis:

Pós-Graduação

– Pós-Graduação em Terapia Cognitivo-Comportamental

– Pós-Graduação em Direito Ambiental e Direito Agrário

– Pós-Graduação em Cosmovisão Cristã e Educação

– Pós-Graduação em Saúde Estética Avançada

– Pós-Graduação Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica

– Pós-Graduação em Neuropsicologia

MBA

– MBA em Neurociência e Psicologia Positiva com Ênfase no Desenvolvimento Humano

– MBA em Auditoria, Perícia e Controladoria Empresarial

Mestrado e Doutorado

– Movimento Humano e Reabilitação

– Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente

– Odontologia (Mestrado)

– Ciências Farmacêuticas (Mestrado)

Se interessou por algum? Acesse o site unievangelica.edu.br e saiba mais. Ou entre em contato pelo telefone 0800-603-2023 e e-mail [email protected]