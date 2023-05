6 bares de Goiânia para jogar sinuca e se divertir com os amigos

Um drink gelado combinado a uma sinuca é uma junção apreciada por muitos para curtir o fim de semana em Goiânia. No entanto, encontrar alguns estabelecimentos que oferecem a modalidade pode não ser tão fácil

Isso porque grande parte dos comércios fixados na capital não contam com a mesa para a prática, o que torna o desejo algo complicado de ser executado.

Pensando nisso, o Portal 6 separou alguns bares de Goiânia que são ideais para quem quer jogar sinuca e se divertir com os amigos no fim de semana.

1. Gellim

Conhecido na capital por ser um ambiente destinado a sinuca, o Gellim é a opção ideal para quem quer explorar a modalidade.

O local possui mais de 5 mesas disponíveis e oferece uma decoração alternativa que dá ao estabelecimento um aspecto jovial e descolado.

O estabelecimento está localizado na Avenida T9, no Jardim América, e é aberto todos os dias, das 16h às 05h. A entrada é até às 04h.

2. Black Ball

Se você busca um lugar para jogar sinuca e, de quebra, se deliciar com petiscos e drinks de dar ‘água na boca’ , o Black Ball, que fica na Avenida Rio Verde, no Jardim Presidente, pode ser o ponto ideal para isso.

O estabelecimento possui mais de 6 mesas de sinuca, além de shows ao vivo e, ocasionalmente, transmissões de jogos de futebol.

O local funciona de segunda a sexta, das 18h às 03h, aos sábados, das 16h às 03h, e domingos, das 16h às 02h.

3. Bar do Nathanzinho

Localizado em frente ao estacionamento do Campus V da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, no Jardim Goiás, o bar do Nathanzinho é mais uma opção para quem está em busca de curtir o fim de semana jogando sinuca.

O estabelecimento possui um amplo espaço, com mais de 6 mesas de sinuca e diversas mesas e cadeiras para quem não curte muito a modalidade.

O bar também oferece cervejas, além de drinks como caipirinhas e cozumel. O ambiente funciona de segunda a quinta, das 07h às 23h, às sextas, das 07h às 00h, e aos sábados, das 19h às 02h.

4. Altas Horas Snooker Bar

O Altas Horas Snooker Bar, que fica na Avenida T-9, no Jardim América, é mais um local para quem quer conhecer um pouco mais sobre o esporte.

O ambiente é aberto de segunda a sábado, das 10h às 05h, e aos domingos, das 16h às 05h, e oferece diversos aperitivos como torresmos, batatas, além de jantinhas e cervejas geladas.

5. Breguellas Universitário

Outra opção para se divertir no fim de semana e jogar sinuca na capital é o Breguellas, que fica na rua 225, no Setor Leste Universitário.

O estabelecimento é conhecido na cidade por ser um dos pontos que marcam a agitação da vida noturna. Além do esporte, os visitantes podem curtir músicas de variados estilos musicais e aperitivos da casa.

O espaço funciona de segunda a sexta, das 17h às 01h, aos sábados, das 16h às 00h, e aos domingos, das 17h até às 00h.

6. Quintal Livre Gastrobar

Já imaginou se deliciar em um hambúrguer enquanto joga uma sinuca? A junção desses dois fatores existe e pode ser encontrada no Quintal Livre Gastrobar.

O espaço está localizado na rua C-195, no Jardim América, e oferece diversas opções de hambúrgueres artesanais e uma mesa de sinuca para quem quiser descontrair com os amigos entre uma mordida e outra.

O estabelecimento fica aberto de segunda a sábado, das 17h às 00h, e aos domingos, das 16h às 23h30.