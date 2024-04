Cantor Lulu Santos retorna a Goiânia com novo show da turnê “Barítono”

Ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos de forma online

Gabriella Pinheiro - 28 de abril de 2024

Lulu Santos durante apresentação. (Foto: Divulgação)

Considerado um ícone da música MPB, o cantor Lulu Santos retorna a Goiânia ainda neste primeiro semestre para uma apresentação única da nova turnê “Barítono”.

O show acontecerá no dia 29 de junho no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), localizado na Avenida Engler, no Jardim Mariliza, às 22h.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos de forma online por meio do site Ícones. Os valores variam de R$ 140 até R$ 440, a depender do setor e tipo escolhido.

A expectativa é que, ao longo do evento, Lulu relembre alguns sucessos que marcaram a trajetória musical como “Tempos Modernos”, “Tudo Azul” e “Toda Forma de Amor”.