Ganhou R$ 8 milhões na loteria e emocionou ao contar o que aconteceu um dia antes do prêmio sair

Uma ganhadora de loteria teve a emocionante história viralizada após compartilhar o que teria acontecido um dia antes da grande sorte chegar.

Geraldine Gimble é mãe de uma jovem batalhadora e, juntas, vivem na Flórida (EUA).

A estadunidense contou à mídia local que teria investido todas as economias no tratamento de câncer da filha e, antes de recorrer ao bilhete, teria assistido a moça tocando o sino do hospital após concluir o último tratamento da doença.

Apesar da felicidade por visualizar a filha curada, a mulher sabia que enfrentaria dias difíceis, por não ter mais nenhuma reserva financeira.

Um dia depois da situação comovente no hospital, Geraldine foi até um posto de gasolina, onde costuma comprar bilhetes e caça-palavras, e pediu por um ticket dourado.

“A princípio, o balconista do posto de gasolina pensou que não havia mais ingressos, mas pedi para ele verificar porque eu gosto mais dos bilhetes que das palavras cruzadas. Ele encontrou o último.”

Surpreendentemente, após riscar o papel, a estadunidense percebeu que a sorte estava com ela. £ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,7 milhões) foi o valor recebido pelo prêmio. “Agora estou tão feliz por ela”, disse a filha.