Você pode ter direito de sacar até R$ 5 mil na Caixa; veja os requisitos para obter o benefício

Você sabia que você pode ter direito de sacar até R$ 5 mil na Caixa? Pois é. O valor é referente ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que será disponibilizar a quantia extra no mês de maio para aqueles que irão fazer aniversário durante o período.

O benefício fica disponível no primeiro dia útil de cada mês, isso no caso dos aniversariantes do período em questão, conforme explicado pela regulamentação. Desde terça-feira (02), o saldo da poupança trabalhista já foi liberado para movimentação aos trabalhos que nasceram entre os dias 1 e 32 de maio.

O saque FGTS é uma oportunidade para os trabalhadores para adquirir uma renda extra e, dessa maneira, quitar algumas dívidas ou ter investigar em alguns negócios.

A modalidade de saque para os aniversariantes está em vigor desde 2020 e possibilita com que os trabalhadores possam resgatar até 50% do saldo que foi depositado em contas ativas ou inativas do Fundo de garantia.

Podem solicitar o benefício os seguintes os trabalhadores urbanos; rurais; intermitentes; temporários; avulsos; safreiros (operários rurais, que trabalham apenas durante o período de colheita); atletas profissionais; diretor não empregado e empregado doméstico.

Geralmente, os valores são liberados pela Caixa, inicialmente, sempre no mês de aniversário do trabalhador, vale lembrar que isso pode se estender pelos próximos dois meses seguintes. Por conta disso, os trabalhadores que nasceram no mês de maio podem ter a chance de sacar até R$ 5 mil pelo FGTS até o dia 31 de julho de 2023.

Veja o calendário:

Janeiro: de 02 de janeiro a 31 de março de 2023;

Fevereiro: de 01 de janeiro a 29 de abril de 2023;

Março: de 01 de março a 31 de maio de 2023;

Abril: de 03 de abril a 30 de junho de 2023;

Maio: 01 de maio a 31 de julho de 2023;

Junho: de 01 de junho a 31 de agosto de 2023;

Julho: de 03 de julho a 29 de setembro de 2023;

Agosto: de 01 de agosto a 31 de outubro de 2023;

Setembro: de 01 setembro a 30 de novembro de 2023;

Outubro: de 02 de outubro a 29 de dezembro de 2023;

Novembro: de 01 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024;

Dezembro: de 01 de dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024.

