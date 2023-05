Aparecida de Goiânia terá pedal solidário e ciclistas poderão ajudar com 1 quilo de alimento

Aparecida de Goiânia recebe neste domingo (07) a quarta edição do Pedal Solidário. Aberta ao público, a iniciativa tem o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis.

O percurso de 20 km tem início no quartel da Guarda Civil Municipal (GCM), no Parque Tamanduá, no Setor Garavelo, a partir das 07h.

As inscrições devem ser realizadas antecipadamente pelo site https://ciclismocoyote.com.br/kalunga/. Vale ressaltar que será obrigatório o uso de capacete para todos os participantes.

Os alimentos arrecadados serão doados para as famílias carentes que são atendidas pela Paróquia Cristo Rei, no Setor Garavelo.

“É um evento tradicional na cidade que reúne cerca de 300 ciclistas a cada edição. Além de encontrar amigos, o ciclista inscrito também irá ajudar, com a doação de alimentos”, explicou o secretário de Segurança Pública, Roberto Cândido.