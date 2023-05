Filha ganha presente milionário como incentivo para estudar; veja o que os pais deram para ela

Uma família da Malásia viralizou na internet após a filha receber um presente caríssimo como um “incentivo de estudo”. O que mais chocou a internet foi a idade da garotinha.

Com apenas cinco anos, a pequena Fátima ganhou uma luxuosa Mercedes Benz G Wagon, avaliada em € 150 mil (aproximadamente R$ 833 mil).

De acordo com o vídeo publicado pela mãe, Farhana Zahra, seria o quinto aniversário da criança e, como sonhava com o automóvel, os pais acharam justo comprar uma para incentivar que ela estude o bastante para adquirir outras futuramente.

“Feliz aniversário de 05 anos Nur Fatima Az Zahra. Estamos felizes por ela ter conseguido o G Wagon que queria. Inclusive, ela continuou pedindo para ter as chaves”, escreveu a mulher.

“Espero que o sonho da minha filha de ser médica se torne realidade”, finalizou a mãe, mostrando o veículo por diversos ângulos no TikTok.

Nos comentários, os internautas ficaram chocados com a iniciativa. “Até onde vai o materialismo do ser humano? O que a menina de cinco anos vai fazer com esse carro no aniversário dela?”, questionou uma pessoa.

Confira!