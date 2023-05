Goiás recebe festival internacional que traz palestras científicas em bares e restaurantes

Nesta sexta-feira (05) a Universidade Estadual de Goiás (UEG) anunciou que irá participar de um festival internacional de divulgação científica, que traz palestras acadêmicas para bares e restaurantes.

É isso mesmo. O Pint of Science Brasil tem como objetivo promover o encontro entre os pesquisadores universitários e a sociedade em geral, de forma descontraída e acessível.

Em 2023, o evento será realizado em Formosa, cidade localizada no Entorno do Distrito Federal (DF), entre os dias 22 e 24 de maio, no Paladini Bistrô.

“O bar pode ser um local para discutir algo tão importante quanto a ciência e de forma descontraída, sem jargões e mantendo a credibilidade científica para a sociedade”, afirma o professor da UEG Eleandro Adir Philippsen.

Ele, que é um dos responsáveis pela organização do evento em Formosa, afirma que a fórmula para o sucesso é simples: basta ter bons cientistas, excelente organização e o estabelecimento comercial.

No festival, serão discutidos temas que vão desde a biologia, química, física e matemática, até questões contemporâneas, como política, direito e tecnologia.

O Pint of Science Brasil chegou ao país em 2015 e ocorre anualmente. No total, o evento está previsto para ocorrer em 123 cidades brasileiras.