Ana Maria Braga lamenta morte de Palmirinha

Famosos de diferentes áreas lamentaram, nas redes sociais, a morte de Palmirinha, neste domingo (7). A apresentadora estava internada desde o dia 11 de abril por conta de problemas renais crônicos e morreu no fim da manhã, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

“Minha grande amiga Palmirinha. Mãe, amiga e irmã que a vida me deu. Hoje o céu tá mais doce com a tua chegada! Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto. Meus sinceros sentimentos para toda família”, escreveu Ana Maria Braga, apresentadora de TV.

A comediante Tata Werneck também lamentou a despedida com publicação no story do Instagram. “Querida ! Doce e amada Palmirinha! Te amamos. Um beijo imenso na família”, escreveu.

Na publicação da família de Palmirinha, muitos artistas deixaram seu recado. “Uma inspiração”, comentou Juliana Massaoka, repórter do “Mais Você”. “Eterna”, disse a atriz Paula Barbosa. “Já está na luz divina do pai”, comentou Gaby Amarantos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se manifestou nas redes sociais. “Triste com a notícia do falecimento da apresentadora Dona Palmirinha, uma figura querida da nossa televisão. Meu abraço fraterno aos familiares, amigos e fãs da Palmirinha”, escreveu o presidente no Twitter.