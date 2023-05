Casa Opus Jundiaí lidera ranking do pagamento de condomínio em Anápolis

Muitos anapolinos sonham em ter a chance de morar nos condomínios residenciais mais badalados da cidade, seja pelo conforto, segurança ou status. Na hora de fazer a escolha definitiva de onde construir um lar, é necessário estar atento às particularidades de cada local. Um ponto que gera bastante curiosidade é o valor das taxas de condomínio.

Embora essa cobrança varie levando em consideração o tamanho do lote ou apartamento, estar atento à média de cada residencial pode ser um bom ponto de partida para ajudar na decisão. A consultora Zenaide Dias explicou ao Portal 6 um pouco mais sobre esses valores.

Para dar início, o condomínio Terras Alphaville, situado na região Leste de Anápolis, possui casas de alto padrão, com extensas áreas verdes e uma vizinhança tranquila. Levando em conta os terrenos de menor extensão, o valor mensal gira em torno de R$ 410.

O Grand Trianon, localizado no bairro Boa Vista, reserva aos moradores uma série de comodidades, como Ginásio Poliesportivo coberto com quadras de tênis, quadras descobertas Society, tênis e peteca, além de parque aquático, restaurante; salão de festas, academia. O valor da taxa mensal parte de R$ 440.

Outro condomínio da elite anapolina, é o Anaville, na região Leste. Com residências que lembram os filmes de Hollywood, além de uma das melhores academias residenciais de Anápolis, piscinas cobertas e inúmeras atividades de lazer é uma boa opção para se viver. Quanto a taxa mensal, os valores se iniciam em R$660.

Fechando a lista de condomínios horizontais, o Alphaville, queridinho dos anapolinos, não poderia ficar de fora. Com um dos nomes de mais peso no mercado, proporciona um espaço seguro e com diversas facilidades para os moradores, com áreas de lazer e esportivas. O valor inicial da taxa mensal é por volta de R$ 730.

Dando início aos residenciais verticais, o Rio Pizon, localizado no bairro Jundiaí, é um prédio que carrega com si bastante status. Com quadras esportivas em uma área externa de cair o queixo e dois apartamentos por andar, os valores da taxa de condomínio iniciam em torno de R$ 1120.

Agora, um dos mais badalados da cidade, tanto pela especulação na época de construção quanto pela área extremamente privilegiada que ocupa, a Casa Opus, também no bairro Jundiaí, é com certeza um dos mais exclusivos da cidade.

Anderson Gomes, sócio-diretor da Imobiliária Exho, revela que os apartamentos de lá possuem a taxa condomínio de R$ 2.900, chegando a até R$ 5.800 – em casos de triplex. Com conforto e comodidades sem iguais, o espaço realmente não é para qualquer um.