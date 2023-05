Talvez isso nunca tenha passado na sua cabeça, mas existem nomes de mulheres que são bonitos e chamam a atenção dos homens facilmente, as deixando mais atraentes.

Evidentemente, não é uma regra, mas há grandes chances desses títulos prenderem a atenção dos pretendentes em vocês, logo de cara.

Então, se você está afim de saber se o seu é um nome sexy e atraente, confira agora a lista que separamos abaixo e os seus significados.

6 nomes de mulheres que são bonitos e mais atraem a atenção dos homens:

1. Scarlett

No topo da lista, é claro que teríamos esse nome forte e típico nos filmes de Hollywood.

Scarlet significa “da cor vermelha”, “corajosa”, “forte”. O nome Scarlet surgiu a partir do nome inglês Scarlett e, se você o tiver, se prepare para chamar muita atenção.

2. Natalia

Esse não é tão sexy, mas sim atrativo. É um nome de origem religiosa e surgiu a partir do latim natalis, palavra que significa “nascimento”.

A partir da expressão, pode remeter “a que vence com o povo” ou “a que conduz o povo à vitória”.

Instintivamente, os pretendentes podem ficar encantados com seu nome, acredite!

3. Alessandra

Em terceiro lugar, temos as Alessandra’s. Um nome forte, que traz um ar de empoderamento e força.

Significa “protetora do homem”, “defensora da humanidade”, “aquela que repele os inimigos”. Alessandra é uma variante italiana de Alexandra, versão feminina de Alexandre, nome originado no grego Aléxandros.

4. Soraya

Já este pode trazer muita curiosidade também. Isso porque significa “brilhante”, “luminosa”, “a que é como as Plêiades”.

É uma das variantes de Soraia, que tem origem no árabe Thurayya, que significa “luminosa, brilhante”.

É também o nome árabe dado ao conjunto de estrelas chamado, em português, de Plêiades.

5. Adriana/Adrianna

Em quinto lugar, o nome Adriana é quem recebe o posto. Um título forte e repleto de curiosidades. Significa “aquela que vem da Ádria” ou “aquela que é escura”.

Forte, imponente e com presença na humanidade desde a Antiguidade, o nome feminino Adriana surge a partir do latim Adrianus, com o significado de “natural de Ádria”.

Em etrusco, essa palavra é traduzida como “água”.

6. Giulia

Por fim, mas não menos importante, este termo pode atrair muitos olhares por si só.

Giulia significa “fofa”, “macia”, “felpuda”, “jovem” ou “filha de Júpiter”.

É uma versão italiana de Júlia, feminino de Júlio, que surgiu através do latim Julius, a partir do grego Ioulos, que quer dizer “barba, felpudo, fofo, macio”, em referência aos pelos faciais dos jovens masculinos, por extensão é atribuído o significado de “jovem, jovial”.

