Macaco flagrado circulando pelas ruas de Goiânia não fugiu do zoológico e moradores devem ter cuidado

O vídeo de um macaco preto de médio porte circulando pela Avenida D, esquina com a Rua 15, no Setor Marista, em Goiânia, surpreendeu alguns internautas ao longo do domingo (07). Desde então, informações de que o animal havia fugido do zoológico tomaram conta das redes sociais.

Em comunicado enviado ao Portal 6, o presidente da Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul), Valdery José da Silva, reitera que o macaco da espécie bugio não pertence ao parque e que, possivelmente, o mamífero havia sido expulso de um bando ao atingir a maturidade sexual.

Além do esclarecimento, o profissional também aproveitou a oportunidade para orientar os moradores a não alimentar e nem tentar se aproximar do macaco.

“Se você viu esse animal, por favor nos contate, entre em contato com o Corpo de Bombeiros pelo 193, com a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) […]”, disse.

O profissional também destaca que a população pode acionar o Departamento de Captura de Animais Silvestre, pelo telefone 161 e a própria Agetul por meio do telefone (62) 35247273,

“Os técnicos, pessoas que são preparadas para isso, vão capturar esse animal e destinar ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras)”, finaliza.