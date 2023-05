Já havia uns meses que algumas pessoas não se envolviam afetivamente, mas finalmente haverá alguns signos que depois de esperar muito vão viver um amor intenso.

É natural que no início essas casas assustem, mas não há motivos para tantos receios. Afinal, será um relacionamento recíproco, afetuoso e seguro.

Evidentemente, é sempre bom ter um pé atrás com as pessoas, para se proteger também e não se jogarem em qualquer cilada. Porém, desta vez, tudo será diferente das antigas experiências.

Se você está interessado em saber se o seu signo faz parte dessas casas sortudas, contempladas com o amor nos próximos dias, confira abaixo o que selecionamos. Veja!

Os signos que depois de esperar muito vão viver um amor intenso:

1. Câncer

Os cancerianos poderão sentir uma diferença impressionante nos próximos dias, principalmente pelo planeta do amor, Vênus, entrar na 4° casa (no dia 06 de maio).

Será dias mais coloridos e uma pessoa específica chegará trazendo um turbilhão de sentimentos.

Por já terem sofrido demais, pode ser que o medo se faça mais presente do que nunca. Mas não se acanhem. Essa fase será maravilhosa e esse alguém será muito acolhedor.

2. Virgem

Os virginianos, surpreendentemente, também encontrarão uma pessoa interessante. Obviamente, no primeiro momento, colocarão mil e um defeitos. Mas relaxe!

É bom lembrar que ninguém nunca será perfeito o suficiente. No entanto, com uma boa compatibilidade, diálogo e amor, é possível construir uma relação confortável e segura.

Aposte neste momento! Não dá para ser feliz e realizado sozinho para sempre. É bom ter alguém ao seu lado. Pense nisso!

3. Aquário

Por fim, os aquarianos também poderão, por mais incrível que pareça, sair da solteirice e descobrir um coração ali dentro daquele peito, que até então parecia oco.

Alguém dinâmico, falante, sorridente e adepto de inovações chegará parecer somar no caso da vida do nativo, no bom sentido.

Vocês poderão viajar muito juntos e ter momentos quentes nos locais mais inusitados possíveis.

