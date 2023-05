Apesar de lidarmos com os aparelhos celulares todos os dias, existem erros que não devem ser cometidos, especialmente na hora de deixar o celular carregando.

Ao comer uma dessas gafes, você estará comprometendo a qualidade da sua navegação e, de quebra, diminuindo a capacidade da vida útil do seu aparelho.

Estes erros não devem ser cometidos na hora de deixar o celular carregando

1. Deixar o celular a noite toda na tomada

Embora pareça ser algo mais prático, deixar o celular carregando a noite toda pode viciar a bateria do seu celular e fazer com que a energia dele acabe mais rápido. Então, evite realizar a atitude.

2. Cobrir o aparelho enquanto ele carrega

Nunca cubra o seu celular enquanto ele estiver carregando. Isso porque o carregamento já é um processo que esquenta o celular. Caso você decida cobri-lo você estará aumentando ainda mais a temperatura e pode até correr o risco de proporcionar danos irreversíveis a sua bateria.

3. Carregar o celular com capinha

Evite carregar o celular com a capinha. A atitude é mais um dos fatores que podem gerar um superaquecimento da bateria do seu celular.

4. Não usar o carregador original

Outra dica é evitar utilizar um carregador que não seja original. Por não ser algo compatível com o aparelho, ele pode acabar gerando danos severos ao seu celular.

5. Mexer no celular enquanto ele carrega

Apesar de não ter nada comprovado, a recomendação é que deixe o seu celular carregar para, posteriormente, mexer nele. Por isso, evite ter o contato com o aparelho enquanto ele está carregando.

6. Deixar na tomada depois de carregado

Por fim, outro erro que pode prejudicar o seu aparelho é esse. Isso porque as baterias funcionam em ciclos e, por isso, deixar o celular a noite toda na tomada, por exemplo, vai desregular os ciclos de recarga.

Afinal, o celular vai carregar mais do que o necessário, sem contar que você vai gastar mais energia e gerar até um superaquecimento no carregador e no celular.

