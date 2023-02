Quem nunca sentiu aquela vontade de desligar o WhatsApp ao abrir o aplicativo e ver várias mensagens chegando ao mesmo tempo, não é verdade? Mas o que muitos não sabem é que existe uma técnica secreta na plataforma que pode possibilitar isso.

Dessa maneira você não precisará desinstalar o aplicativo de troca de mensagens e conseguirá obter um momento de paz ao navegar pelo celular.

Então leia a matéria preparada pelo Portal 6 e saiba como desligar o WhatsApp no celular sem que seja necessário desinstalá-lo.

Descubra como desligar o WhatsApp no celular sem precisar desinstalar

Convenhamos que abrir o WhatsApp e ver que ele está repleto de novas mensagens é algo que nos fazer desejar desinstala-lo no mesmo momento.

Afinal, quem é que aguenta ficar escutando várias notificações chegando ao mesmo enquanto só queremos navegar pelo celular na tranquilidade, né?

Para a felicidade de muitos mensageiros, não é preciso desinstalar o aplicativo para obter um momento de paz. Isso porque um recurso disponível na plataforma permite desligar o WhatsApp no celular de forma rápida e fácil.

Além de não necessitar a desinstalação da plataforma, essa técnica permite que todas as informações do usuário continuem salvas dentro do aplicativo.

Para ativar o recurso, o primeiro passo é ir nas “Configurações”, onde aparece o ícone de engrenagem. Logo em seguida, basta selecionar a opção “Aplicativos”.

Após essa etapa, é necessário rolar a página para baixo, encontrar a opção “WhatsApp” e, depois, selecioná-la. Depois basta pressionar o botão que diz “Parar” ou o que está escrito “Forçar parada”.

Por fim, um aviso aparecerá na tela de bloqueio indicando que o WhatsApp vai parar de funcionar e que a ação terá que ser confirmada. Ao finalizar a ação, o funcionamento da plataforma será pausado e você deixará de receber qualquer notificação dela.

