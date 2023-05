Mulher viraliza mostrando quanto dá para ganhar trabalhando na Austrália

Uma mulher viralizou no TikTok após contar como foi deixar o país natal para buscar melhores condições na Austrália e o relato surpreendeu os internautas, principalmente por causa da quantidade de horas trabalhadas e os valores recebidos.

Ela explica no perfil da rede como foi deixar a Espanha e partir para o país na Oceania, que está melhor economicamente. “Deu muito certo!”, começou.

Atualmente, a imigrante, que é casada e mãe, confessa ganhar, no mínimo, US$ 21 (cerca de R$ 105) por hora. “Na Austrália, o mínimo por hora que eles podem pagar é de US$ 21 por hora, mas esse é o mínimo, depois disso para cima é infinito”, revelou ela.

“O máximo de horas que você pode trabalhar é de 38h por semana, mas cada indústria tem um certo número de horas que sua empresa pode estender para você, se você é casual, acho que você pode dobrá-lo”, explicou.

Logo, se a mulher trabalhar em uma média de 40h semanalmente, no finalmente do mês será possível receber quase R$ 17 mil.

Mas ela deixou um bom aviso: “não venha totalmente sem dinheiro. A Austrália é um país desenvolvido e com custo de vida alto. Então, se você não tiver dinheiro no início, será difícil”, comentou.

Agora, mais estabilizada, ela e a família divulgam vídeos no TikTok mostrando o passo a passo da vida imigrante e recebem muito apoio dos internautas. Veja!