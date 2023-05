Polícia investiga destruição de esculturas de Cora Carolina e Leodegária, na Cidade de Goiás

Duas esculturas, da poetiza Cora Coralina e da jornalista e também poetiza Leodegária de Jesus, foram vandalizadas na tarde do último domingo (07), na Cidade de Goiás. Os objetos estavam no Mercado Municipal, à mostra no pátio interno, onde os clientes circulam.

Ambas são símbolos da força feminina na cidade e no estado de Goiás. Cora é o pseudônimo de Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, conhecida nacionalmente pelos contos e poemas, pela atuação social desempenhada e pelos doces que confeccionava.

Leodegária foi uma intelectual negra, atuou como redatora de jornal e era filha de um alfaiate e uma professora. Ela também ficou marcada como um símbolo do pós abolição, juntamente com o pai, que também atuou como editor de jornal e chegou até a ser eleito deputado estadual.

A cidade de Goiás também conta com outros exemplares de esculturas, principalmente de Cora Coralina, em alguns pontos da cidade. Nenhuma delas foi danificada.

Ainda não se sabe quem foram os autores da depredação. A Prefeitura de Goiás emitiu uma nota sobre o ocorrido, na qual afirma que foi comunicada dos atos e que já acionou a Polícia Civil, que estará encarregada das investigações. Ressaltou também que todas as medidas administrativas cabíveis serão tomadas.