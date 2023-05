Quatro entidades de Educação entram com processo contra demissão de professora em Aparecida de Goiânia

O caso sobre a professora de história da arte do colégio Expressão, em Aparecida de Goiânia, demitida após o deputado federal Gustavo Gayer (PL) criticá-la na web por usar uma camiseta com a frase ‘seja marginal, seja herói’ ganhou novo desdobramento.

Quatro entidades ligadas à área da educação entraram com um processo na Justiça pedindo uma indenização de, no mínimo, R$ 30 mil por danos morais e a exclusão das postagens do parlamentar – além de uma série de outras ações protocoladas.

O desligamento da funcionária aconteceu na quinta-feira (04), após o apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), divulgar uma montagem com uma legenda falsa escrita “professora de história com look petista em sala de aula”, o que ocasionou no desligamento da profissional.

Após a postagem, entraram na Justiça as entidades: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee), Sindicato dos Professores do Estado de Goiás (Sindipro), Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Brasil Central (Fitrae-BC) e Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Goiás (Sintego).

As ações protocoladas pelos órgãos pedem a suspensão da página do Instituto Nossos filhos – plataforma que Gayer utiliza para que os apoiadores denunciem os professores por “doutrinação” -, que o deputado não publique mais qualquer conteúdo midiático que possa colocar em risco à integridade física, moral ou econômica dos professores, o cancelamento da conta do parlamentar nas redes sociais e um vídeo de retratação à professora.

Além disso, os processos também requerem a proibição de Gustavo no que diz respeito a realização de eventos ou incitação à perseguição a professores que, na opinião dele, estejam realizando “doutrinação de esquerda” e o envio da denúncia até o Supremo Tribunal Federal (STF) para inserir a ação no Inquérito das Fake News e nos inquéritos que estão apurando a conduta antiética do deputado.

Em entrevista ao G1, a professora afirmou que a camiseta utilizada fazia referência a uma obra de arte de Hélio Oticica e feita por um amigo. Ao postar a imagem nas redes sociais apenas marcou o estabelecimento do colega para divulgar a vestimenta.

“Minhas camisetas de obras de arte são feitas por um amigo e na foto eu literalmente só marquei a loja [para divulgação]. A obra é vermelha, por isso a camiseta é vermelha. Não há associação política alguma”, explicou.