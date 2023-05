Último dia para inscrições de concurso público com mais de 1.100 vagas em Goiás

Os concurseiros de plantão devem ficar atentos, pois se encerram nesta quarta-feira (10) as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Goiatuba. Estão disponíveis mais de 1.100 vagas e os salários podem alcançar até R$ 3,2 mil.

Os cargos ofertados são para Auxiliar de Serviços Gerais, Operador Braçal, Zelador de Cemitério, Cozinheira, Encanador, Jardineiro, Merendeira, Operador de Vaca Mecânica, Vigilante, Armador, Mecânico Diesel, Soldador, Auxiliar de Pedreiro, Operador de Máquinas Pesadas e Rodoviárias, Pedreiro, Recreador e Maqueiro.

Além disso, também estão disponíveis vagas para Eletricista de Veículos, Motorista, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Agente Administrativo Escolar, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo – FESG, Cuidador, Fiscal Municipal e Auxiliar de Laboratório de Anatomia – FESG, Eletricista.

Por fim, também estão disponíveis para Técnico de Enfermagem, Técnico em Informática, Assistente Social, Bibliotecário, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Psicólogo, Professor, Professor – Marcianópolis e Professor de Educação Física.

Os interessados devem realizar as inscrições exclusivamente por meio do Portal do Candidato, no site do Instituto Verbena, responsável pela organização do certame.

As oportunidades são voltadas para goianos com os mais variados níveis de ensino, sendo estes fundamental, médio, técnico e superior.

Ao todo estão sendo disponibilizadas 292 vagas para início imediato, além de outras 867 para a formação de cadastro de reserva. A carga horária prevista para os selecionados varia de 36h a 40h semanais, a depender do cargo.

As provas objetivas do concurso estão previstas para serem realizadas já no dia 21 de maio.

Para ter acesso ao edital completo com a relação de todos os cargos oferecidos, clique aqui.