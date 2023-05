Anápolis dá início a vacinação contra Meningite; veja onde se imunizar

A campanha de vacinação contra a Meningite C para o público geral teve início nesta quinta-feira (11) em Anápolis. São 43 pontos disponíveis, sendo 30 fixos e 13 itinerantes.

A imunização é para todas as idades e o público-alvo é quem nunca foi imunizado. Anteriormente, a vacina era disponibilizada apenas para menores de 15 anos e profissionais de saúde.

De segunda a sexta-feira, das 07h30 às 16h, a vacinação pode ser encontrada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Abadia Lopes da Fonseca, Adriana Parque, Arco Verde, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis, Jardim Guanabara e Jardim Suíço.

A população também pode se imunizar nas UBS do JK, João Luiz de Oliveira, Munir Calixto, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Via Fabril, Vila Formosa e Vila Norte.

Ainda de segunda a sexta-feira, mas das 07h30 às 18h, os imunizantes podem ser encontrados nas UBS do Arco-Íris

Parque dos Pirineus e Vivian Parque.

Até às 21h, a população pode se dirigir as unidades do Anexo Itamaraty, Bairro de Lourdes, Filostro Machado, Parque Iracema, Recanto do Sol, São José, Ilion Fleury (Osego) e Vila União.

Os postos itinerantes funcionam de acordo com o dia da semana, das 07h30 às 16h. Às segundas feiras estão na Vila Esperança e Santa Isabel, já às terças é a vez de Interlândia, Souzânia, Goialândia, Branápolis e Vila São Vicente.

Na quarta a vacinação chega ao Maracananzinho, Paraíso e Joanápolis, na quinta ao Jardim Esperança e Jardim das Américas. Por fim, na sexta feira, é a vez do Santos Dumont.