Estabelecimentos comerciais inovam e oferecem pacotes de serviços para o Dia das Mães, em Goiânia

O Dia das Mães será comemorado neste domingo (13) e, para homenagear essa figura tão importante, diversos locais estão oferecendo programações e produtos especiais. De amantes de cerveja à cinéfilas, há opções para cada mãe goianiense.

Para quem merece um momento de autocuidado e relaxamento, o Dhyana Spa proporcionou pacotes para o dia especial, com massagem, drenagem linfática, degustação de chá com biscoitos ou vinho com frutas secas. Os valores, que variam entre R$ 298 e R$ 697 por pessoa, estão com descontos de 5%.

O Evoé Café também preparou um domingo com horário especial, das 11h às 22h, com almoço e cafés da manhã ao longo do dia. Além disso, o local possui um armazém com presentes artesanais e irá oferecer desconto no vinho o dia todo.

Aos interessados em registrar o momento, o fotógrafo da casa, Wic, estará realizado ensaios de mães com filhos, desde que agendado previamente por meio das redes sociais do profissional.

Para as amantes de livros, a livraria Palavrear irá oferecer um brunch comemorativo no sábado (13), das 09h às 13h, com três opções inspirados em figuras maternas da literatura, como Molly Weasly, do universo Harry Potter.

Porém, se o que encanta a mulher especial é um lindo buquê, o aplicativo Flores Online está com desconto de 10%. Por lá, é possível encomendar arranjos de flores e pacotes de presentes com bichos de pelúcia, chocolates ou cerveja, entre outros itens.

Já mães que gostam de um bom filme podem aproveitar o dia no CineX Cult, unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Com desconto de 50% para mães e pais acompanhados dos filhos para qualquer sessão, independente do filme.

Por fim, a Orquestra Sinfônica de Goiânia preparou uma agenda especial para o Dia das Mães. Nesta sexta (12), as mães poderão prestigiar o “Concerto Didático” no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Professora Darly, às 9h.

No domingo (14), está prevista a apresentação comemorativa às 10h, no Parque Flamboyant.