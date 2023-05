‘Friozinho’ deve continuar em Goiás até o final de semana, com possibilidade de chuva leve

O ‘friozinho’ que se instalou em Goiás nos últimos dias deve continuar até o final de semana, podendo até trazer chuvas leves para o estado. É o que aponta a previsão do tempo para os próximos dias.

Em conversa com o Portal 6, a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabete Alves, afirmou que as temperaturas devem ficar mais amenas até sábado (13).

Isso porque o estado está sendo influenciado por uma frente fria, vinda da região Sudeste do país, que traz mais instabilidade e favorece a formação de nuvens.

Assim, a porção Centro-Sul de Goiás deve sentir os maiores efeitos, com termômetros em baixa, ventos mais frios e alguma possibilidade de chuvas fracas.

Elizabete apontou que cidades como Jataí (Sudoeste) devem marcar índices de até 13ºC e em Goiânia, os registros podem chegar aos 14ºC.

“A partir de domingo (16), a temperatura deve começar a elevar, mas não muito. A tendência é que, na próxima semana, as manhãs comecem mais amenas e as tardes fiquem quentes”, complementou a meteorologista.

Para Anápolis, a previsão do INMET indica que os termômetros marcarão até 16ºC em ambos os dias do fim de semana.