Goianienses podem encontrar presentes para o Dia das Mães a partir de R$ 12; saiba como

Com o Dia das Mães já batendo na porta, os goianienses que ainda não escolheram com o que presentear as matriarcas têm pouco tempo para agir. De acordo com Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o Dia das Mães deve movimentar mais de 225 milhões só na capital, grande parte disso neste fim de semana. Para os consumidores, a boa notícia é que é possível achar produtos incríveis a partir de R$ 12.

Ainda segundo o CDL, 80% da população de consumidores de Goiânia deve escolher um presente, movimentando ainda mais as ruas e os centros varejistas nos próximos dias.

Até mesmo para quem está com a grana curta, é possível, após um pouco de procura, encontrar acessórios, roupas e semijoias que não pesem a carteira. Uma curadoria realizada nas lojas do centro integrado do Shopping Estação Goiânia mostra como.

Na Loja Ponto Nobre, é possível encontrar diversas opções de brincos, colares e relógios, com valores entre R$ 12, R$ 15 e R$ 40. As opções são alternativas seguras que prometem agradar os clientes.

Já a Detroit Bolsas, também no Estação Goiânia, oferece de bolsas a carteiras, sendo escolhas ideais como forma de presente para as mães. As peças estão saindo a partir de R$ 29,90.

Por último, com uma grade de tamanhos que vai do PP ao XGG, a loja Amor de Mãe oferece várias opções para os consumidores aproveitarem neste fim de semana. Lá é possível encontrar calças por R$89,90, blusas por R$49,90 e vestidos por R$ 99,90.