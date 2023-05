Diogo Nogueira, Thiago Ventura, Deive Leonardo e Zeca Baleiro se apresentam no Centro de Convenções de Anápolis

Nos próximos meses, o Centro de Convenções de Anápolis receberá diversos eventos. Já são mais de 100 datas reservadas no espaço, localizado às margens da BR-153.

O deputado Amilton Filho (MDB), que articulou o funcionamento do espaço cultural junto à Secretaria da Retomada, explica que alguns dos espetáculos marcados para este ano são shows musicais, apresentações de comédia e religiosas.

A agenda começa a partir do dia 20 de maio com a apresentação do Melhores do Mundo, um dos principais grupos humorísticos do país. Eles chegam a cidade com o espetáculo “Hermanoteu na Terra de Godah”.

Uma semana depois, no dia 27, é a vez do samba tomar conta do Centro de Convenções, com o show do cantor Diogo Nogueira.

No mês de junho, o humorista Thiago Ventura chega a cidade com o espetáculo Modo Efetivo, no dia 23.

Já em agosto, quem chega até Anápolis é Deive Leonardo, dono do maior canal de pregação individual do mundo no YouTube, com 7 milhões de seguidores. O evento está marcado para 12 de agosto.

No mesmo mês, mas no dia 25, o Centro de Convenções recebe o show de Zeca Baleiro, um dos principais representantes da Música Popular Brasileira (MPB).

O riso volta a rolar solto com a apresentação do humorista Marco Luque, no dia 28 de outubro. Por fim, em 1º de dezembro, Zé Ramalho encerra a temporada de shows com os grandes sucessos da carreira.