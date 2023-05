Em visita surpresa a Anápolis, Luciano Hang vai a loja e surpreende fã

Dono das lojas Havan, Luciano Hang realizou uma visita surpresa a Anápolis nesta sexta-feira (12). As imagens da passagem do empresário pela cidade foram compartilhadas no Instagram.

Ele estava vestindo verde e amarelo e foi gentil com quem o procurou, parando para tirar fotos e conversar com o público que frequentava a loja.

Hang também deixou um recado para a população anapolina e agradeceu a receptividade da cidade.

“Povo de Anápolis, estou aqui para agradecer você, nosso cliente que ama a Havan. A Havan veio para cá para cada vez mais trazer coisas lindas, maravilhosas, gerar emprego e nós fomos muito bem recebidos em Anápolis”, disse.

Fundada em Santa Catarina, a empresa possui três unidades em Goiás. Além de Anápolis, a Havan está em Rio Verde, no Sudoeste do estado, e Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal.