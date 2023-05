Governo de Goiás anuncia sorteio com prêmios de até R$ 50 mil; saiba como participar

O Governo de Goiás, por meio do programa Nota Fiscal Goiana, da Secretaria da Economia, vai sortear, no dia 25 de maio, prêmios no valor de até R$ 50 mil.

A iniciativa visa incentivar os consumidores a colocarem o CPF na Nota Fiscal no momento da compra em troca de bonificações em dinheiro.

Para participar do sorteio, os participantes devem, primeiramente, realizar um cadastro no site nfgoiana.economia.go.gov.br/nfg/cidadao/cadastrar. O prazo vai até domingo (14).

Após essa etapa, é necessário desembolsar, em qualquer estabelecimento do estado, um valor mínimo de R$ 100 – juntamente com a colocação do CPF na nota – para que um bilhete seja gerado.

Ao todo, durante todos os meses, serão entregues 158 prêmios em dinheiro. A cada sorteio, um é no valor de R$ 50 mil reais; três são de R$ 10 mil; quatro de R$ 5 mil; 50 de R$ 1.000, e 100 ganhadores com prêmios de R$ 500.

Além da premiação, o programa também oferece até 10% de descontos no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que pode variar de 5% a 10%, e benefícios ao futebol por meio do Time Goiano do Coração.

Mais informações sobre o sorteio estão disponíveis aqui.